Tamberi vola a Parigi e mantiene la promessa | In quella pedana ci sarò

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 5 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 05 Agosto 2024, 15:33 Per Gianmarcole Olimpiadi devono ancora iniziare ma non sarà una competizione come tutte le altre. L’atleta e portabandiera italiano, nonché campione indiscusso nel salto in alto, può dirsi abituato alle sfide, ma la vita a volte gioca brutti scherzi. Ieri sui social ha avvisato i suoi fan L'articolola: “Inci” proviene da Il Difforme.