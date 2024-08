Tabellone volley Olimpiadi 2024 | definite le semifinali c’è l’Italia! Calendario programma orari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Italia-Francia e USA-Polonia. Sono queste ledel torneo dimaschile alledi Parigi. Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone rimontando da 0-2 e 21-24, meritandosi il passaggio del turno e la grande sfida contro i transalpini, che hanno ribaltato la Germania da 0-2: si preannuncia uno scontro totale tra i Campioni del Mondo e i Campioni Olimpici di Tokyo 2020, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno la compagine di coach Andrea Giani. Gli americani hanno invece regolato il Brasile per 3-1 e si sono meritati la sfida a effetto con i Campioni d’Europa, che invece hanno avuto la meglio sulla Slovenia per 3-1: incontro vibrante tra la compagine a stelle e strisce, che si trasforma sempre quando vede i cinque cerchi, e i biancorossi del fuoriclasse Wilfredo Leon. L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto: alle ore 17.