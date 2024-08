Superbike GP Portogallo 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del, settimo round del Mondiale. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao vivremo un weekend che ci dirà se davvero Toprak Razgatlioglu sarà pronto per la fuga decisiva della stagione. Arriviamo sulla pista dell’Algarve con il turco della BMw ampiamente al comando della classifica generale con 303 punti contro i 239 di Nicolò Bulega ed i 199 di Alvaro Bautista. Attenzione aglilusitani. Gara-1 e Gara-2, infatti, scatteranno alle ore 19.00 italiane (le ore 18.00 locali), mentre tutte le sessioni saranno decisamente ritardate rispetto alla consuetudine. Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP deldi SBK si potrà vedere su Sky Sport MotoGP (208), mentre Sky Sport 1 (201) trasmetterà le gare.