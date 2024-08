 Sospeso servizio motonavi per Isola San Pietro di Kyma Mobilità 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoIl maltempo di domenica 4 agosto ha creato danni alle infrastrutture dello Stabilimento della Marina Militare dell’di San, che ne hanno determinato la chiusura al pubblico fino alla conclusione dei lavori, a cura della Forza Armata, per rispristinare le condizioni di sicurezza in sito. Pertanto anche ildi collegamento delleper l’di Sanè sospeso fino a data da destinarsi; saranno invece regolarmente effettuati i servizi turistici serali “Tour dei Due Mari” del mercoledì, giovedì e sabato con partenza alle 20.00 da Piazzale Democrate. Per i rimborsi, si procederà come segue: – per gli abbonamenti del traghetto, il rimborso sarà effettuato c/o l’Ufficio vendite, in Via D’Aquino n.