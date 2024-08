Senna inquinata Salvini difende gli atleti | Irrispettoso farli nuotare in una fogna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Matteopunta il dito contro le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo le news relative ai casi di Escherichia Coli di numerosidopo aver nuotato nella. “Andare in ospedale perché nuoti in unanon mi sembra rispettoso per gliche si sacrificano per mesi e mesi“, dice. “Spero che la cerimonia di chiusura sia più rispettosa e olimpica di quella disgustosa cerimonia di apertura“, aggiunge il leader della Lega. “Sento una grande responsabilità, perché da ministro delle Infrastrutture sono co-protagonista della preparazione di Milano-Cortina 2026 e quindi quando vedo la gente che dorme per terra al villaggio olimpico, perché manca l’aria condizionata, con i letti di cartone e la fila in mensa, sto ragionando perché sia Milano sia Cortina abbiano un’ospitalità diversa“.