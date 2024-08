Senna inquinata atleta sta male | il Belgio si ritira dal triathlon

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilhato la sua squadra dalla staffettain programma oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Claire Michel, una delle sue atlete, è stata colta da un malore e ricoverata nel centro clinico del Villaggio Olimpico. Si tratta del primo caso di escherichia coli, secondo i media belgi. La, nonostante le rassicurazioni degli organizzatori, è risultata troppodopo la pioggia caduta negli ultimi giorni sulla capitale francese. Il Comitato Olimpico delha emesso un durissimo comunicato per quanto accaduto: “Confidiamo che dall’esperienza di Parigi si possa trarre una lezione per le future competizioni. Ci riferiamo in particolare alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al formato delle gare che devono essere chiarite in anticipo.