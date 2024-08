Semplicemente al tank top Come abbinare la classica canotta a 20 30 40 50 e 60 anni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) In inglese si dice “top”. Qui da noi èla. A costine, bianca, basica: un pezzo intimo che nel 2024 esce allo scoperto, e veste al pari di una camicia o di una t-shirt. In estate, ma anche in autunno: la sua proverbiale versatilità la rende adatta a tutte le stagioni, e a ogni età. Basta saperela semplice canottiera per trasformarla in un capo statement.