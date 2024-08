Scomparso da una Settimana | Ricerche Intensificate per Marco Benso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'Aquila - Sono passati sette giorni dalla scomparsa di, 88 anni, ex dirigente di una multinazionale statunitense, che è stato visto l’ultima volta a Rocca di Cambio. L'uomo era uscito per una passeggiata dopo aver preso un caffè al bar della località, ma non è più rientrato alla casa di vacanza. Le, avviate immediatamente, coinvolgono oltre sessanta tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari e unità cinofile, coordinati dalla Prefettura. Nonostante l’intensivo dispiegamento di risorse, le speranze di ritrovarein vita si stanno progressivamente affievolendo, anche perché l'uomo non aveva con sé né cellulare né documenti, ma solo le chiavi di casa. L’appello per il ritrovamento diè stato rinnovato: chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare il numero di emergenza 112.