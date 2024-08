San Fiorano sì al divertimento ma pure al riposo | la musica si spegne a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sì alma “con limitazioni a tutela dei diritti di chi vuole riposare”. L’Amministrazione del sindaco Mario Ghidelli cerca di tutelare gli interessi di tutti coloro che vivono in paese e di chi ci lavora. È stata quindi emessa un’ordinanza che limita gli orari per l’intrattenimento così da permettere di dormire a chi vuole riposare e allo stesso tempo far comunque divertire i clienti delle attività commerciali. “Pur riconoscendo l’importante ruolo sociale ed economico svolto dai locali anche con piccoli intrattenimentili – recita l’ordinanza – bisogna porre dei limiti.sì ma prestando attenzione anche alla quiete”. E quindi il Comune ha regolamentato gli orari della. L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 ottobre.