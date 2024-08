Salvini sul caso Toti | Precedente pericoloso che svilisce la politica

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 5 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 05 Agosto 2024, 10:31 Matteo, in un’intervista a La Verità, ha avuto l’occasione di dire la sua e commentare alcuni dei temi di attualità che hanno visto protagonista la sua figura o in generale quella del governo. Dalla rielezione di Ursula Von der Leyen, passando per il referendum sull’Autonomia differenziata e L'articolosul: “chela” proviene da Il Difforme.