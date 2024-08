Salario minimo | Scotto ‘destra punta ad oblio non ci riuscirà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – ?5 dicembre 2023 la Camera boccia il, trasformandolo in delega al Governo. Scadenza: sei mesi. Oggi è 5 agosto. Trascorsi esattamente 8 mesi e la delega persa nel porto delle nebbie. Mai incardinata al Senato. Obiettivo chiaro: non parlarne più. Non ci riusciranno?. Così sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo. L'articoload, non ciCalcioWeb.