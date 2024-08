Roma | scritte contro Sindaco Gualtieri a piazza Navona

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Alcuni cartelli con frasi ingiuriose rivolte aldi, Roberto, sono apparsi sulla rete di protezione della vasca monumentale dei Quattro Fiumi a. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, in servizio di vigilanza nella zona, notando alcuni piccoli manifesti che riportavano le frasi offensive hanno allertato la Digos per gli ulteriori accertamenti del caso. Avvisato l'Ufficio Speciale Decoro Urbano diCapitale per la rimozione.