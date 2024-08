Rinviati a giudizio Toti Spinelli e Signorini Il processo inizierà il 5 novembre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 agosto 2024) La gip di Genova, Paola Faggioni, ha accolto la richiesta diimmediato presentata la scorsa settimana dalla locale Procura per i principali indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria: l’ex governatore Giovanni, l’imprenditore portuale Aldoe l’ex presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale ed ex amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio. La prima udienza delè stata fissata il prossimo 5