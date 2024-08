Resa dei conti in Medioriente?

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il paradosso politico-religioso Per quanto incredibile, Israele e Repubblica Islamica dell’Iran presentano alcuni tratti di similarità relativamente alle rispettive condizioni politiche interne e in merito alle proprie visioni politico-religiose. Entrambi questi Stati nemici stanno attraversando una fase politica segnata da forti contrasti interni. In Iran sono soprattutto le fasce più giovani della popolazione e i dissidenti politici ad animare l’opposizione al regime degli ayatollah. La condizione israeliana non appare molto diversa. Ne è testimonianza – ultimo in ordine di tempo – l’episodio occorso nel carcere di Sde Teiman, dove decine di manifestanti e alcuni deputati dell’estrema destra, nei giorni scorsi, si sono radunati per protestare contro l’arresto di nove soldati israeliani riservisti accusati di violenze contro un detenuto palestinesei.