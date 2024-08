Recensione GEEKOM XT12 Pro Mini PC 2024 | Potenza e Versatilità in un Formato Compatto

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di lunedì 5 agosto 2024) IntroduzioneNel, ilProPC si afferma come una delle soluzioni più potenti e versatili nel mercato deicomputer. Questo dispositivo, equipaggiato con il processore Intel i7-12650H di dodicesima generazione, promette di offrire prestazioni straordinarie in un. Ideale per business, scuola e vendita, ilPro offre funzionalità avanzate