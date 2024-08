Rc auto sempre più cara un italiano su quattro paga a rate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il costo dell'Rcha raggiunto un nuovo massimo storico epiù italiani decidono dirla a. Lo ha registrato l'osservatorio del sito Segugio.it: gli utenti del portale hanno scelto formule dimento dilazionato in più di un quarto dei preventivi salvati a luglio 2024 (25,6%), in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 (19%). In questo modo, oltre ai costi già elevati dell'Rc, gli italianino in media un 10% in più per il costo dellaizzazione. L'osservatorio ha misurato anche l'aumento dei premi delle assicurazioni: a luglio 2024 il costo medio è stato di 461,60€, in aumento del 27,6% sullo stesso mese del 2022. L'impennata dei prezzi è stata confermata da un'elaborazione dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (Ania) sui dati Istat.