Rai centrodestra accelera su cda e vertici | si cerca intesa prima delle ferie

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Voci su vertice maggioranza mercoledì a margine riunione governo, ma c'è chi scommette su summit già oggi I tempi sono stretti, anzi strettissimi, visto che entro questa settimana Camera e Senato saranno impegnati a licenziare gli ultimi provvedimenti, in particolare una serie decreti in scadenza. L'intenzione del, Fratelli d'Italia in testa, è provare a