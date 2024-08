Ragazza trovata morta per strada accanto a lei un' amica in arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giallo a Pavia dove unaadolescenti è statanella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto in via Ottavio Bonomi.a lei, in fin di vita, c'era un'altra giovane che è stata rianimata e poi trasportata in ospedale. Le sue condizioni restano però molto gravi. Sul posto è