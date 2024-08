Pronostico e quote Holger Rune – Milos Raonic Montreal 06-08-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 5 agosto 2024)avrebbero dovuto incontrarsi a Indian Wells ma il classe 1990 nato a Podgorica si ritirò prima che il match potesse iniziare per tornare in campo tre mesi dopo. Sappiamo che questi ritiri purtroppo non sono rari. Anche il ventunenne danese comunque desta qualche preoccupazione, e non solo perché lo scorso InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici