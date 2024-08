Pnrr erogata la V rata e Meloni esulta | Il lavoro del governo è efficace

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 5 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 05 Agosto 2024, 16:02 La Commissione europea ha erogato oggi il pagamento della quinta tranche del, il cui importo è pari a 11 miliardi di euro, come previsto dal via libera alla richiesta arrivato dalla Commissione lo scorso 2 luglio. Il premier Giorgiaha sfruttato l’occasione per ribadire il primo L'articolola V: “Ildel” proviene da Il Difforme.