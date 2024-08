Piscinola | minaccia e aggredisce la compagna Arrestato un 49enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024): Una donna in stato di agitazione davanti ai Poliziotti ammette di essere stata aggredita eta dal compagno, l’uomo è statogli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locala Sala Operativa, sono intervenuti in un Ufficio Postale in zonaper la segnalazione di una lite.