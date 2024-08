Per la Baldaccio a centrocampo arriva Pauselli Galli | esperienza in mediana per la Castiglionese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ancora movimenti nel mercato dei dilettanti quando la campanella per la preparazione estiva sta già suonando. LaBruni nelle ultime ore si è assicurata le prestazioni del centrocampista classe 2005 Giacomo, nella scorsa stagione al Vivi Altotevere Sansepolcro.anche un play alla. Veste la maglia viola il centrocampista Jhony, classe 1990 e con esperienze in Uruguay, Colombia e Perù. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pietralunghese. Nei giorni scorsi il club viola aveva ufficializzato anche il portiere Lorenzo Antonielli, l’ultima stagione in forza al Terranuova Traiana con cui ha ottenuto la promozione in serie D. Lo Spoiano nel frattempo ha raggiunto l’accordo che ha portato alla conferme del centrocampista Samuele Barbini e del difensore Mattia Borsi.