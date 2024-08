Pavia 17enne trovata morta per strada | accanto un' amica in arresto cardiaco e monopattino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si indaga per capire cosa sia successo alla periferia dila scorsa notte. Una ragazza di 17 anni è stata infatti, in via Bonomi, poco prima delle 2 del mattino.a lei, un'di 18 anni è stata scoperta in. Gli operatori sanitari, intervenuti prontamente, sono riusciti a rianimarla sul posto prima di trasportarla d'urgenza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni rimangono critiche.