Parole e gesti da misurare | il segno che si rovina le vacanze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) ARIETE Luna ancora nel Leone: ambiziosi, perseveranti, sensuali. Forte il richiamo della famiglia, non è più quella prigione che vi sembrava prima, indovinate iniziative nel campo dei beni immobili. Fortuna in affari. Le positive previsioni per la vita pratica oggi aumentano per la presenza di Venere passata neldella Vergine, ottima soprattutto per il lavoro e tutte le questioni finanziarie, naturalmente vi aiuta anche a riparare qualche errore di valutazione del passato. TORO Luna è ancora pesante fino al tardo pomeriggio, non caricatevi di impegni, viaggiate con cautela. Tutto vi colpisce, tutto arriva direttamente al cuore, siete molto sensibili. L'amore è come un campo minato, questa è la vostra sensazione ma sarete smentiti da Venere che prende possesso della Vergine, cioè, del settore più bello e fortunato del vostro oroscopo.