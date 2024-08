Parigi2024 | Triathlon Belgio forfait atleta malata dopo bagno in senna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Secondo i media avrebbe un'infezione da eschierica coli PARIGI (FRANCIA) - Lafinisce di nuovo nella bufera. Stamane si è disputata la staffetta mista dima al via non c'era il: il Comitato olimpico di Bruxelles (Coib) ha annunciato il ritiro della squadra per l'assenza forzat