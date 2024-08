Parigi2024 | Fiorettisti si godono argento Cattivi? Siamo una squadra

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da Casa Italia Macchi e compagni rispondono alle critiche PARIGI (FRANCIA - "È stata un'avventura pazzesca. Abbiamo fatto una gara, un'ottima gara. Abbiamo vissuto delle emozioni indimenticabili. Non potevo essere più felice di viverle con queste ragazzi e non scordiamoci mai di Daniele Garozzo". In