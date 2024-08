Parigi 2024 Salvini | Letti di cartone e nuotatori nella fogna

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – Dopo la cerimonia d'apertura, i problemi legati alla Senna. Matteopunta il dito contro le Olimpiadi didopo le news relative al primo caso di Escherichia Coli ai Giochi: la 'vittima' è una triatleta belga. "Andare in ospedale perché nuoti in unanon mi sembra rispettoso per gli atleti che L'articolo: “di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.