Parigi 2024 domenica azzurra | Errani-Paolini d’oro Paltrinieri super applausi per Jacobs

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – Un’oro storico, due argenti da, un quinto posto che merita solo. L’Italia archivia una giornata eccellente alle Olimpiadi diquando cala il sipario sulle gare del 4 agosto. I Giochi archiviano il primo tempo, salutando scherma e nuoto. L’Italia al giro di boa arriva a quota 22 medaglie: 7 ori, 10 argenti, 5 bronzi. Sarae Jasmineconquistano la medaglianel doppio femminile scrivendo una pagina storica per il tennis italiano: mai, prima d’ora, la racchetta tricolore aveva conquistato un titolo olimpico.completano la missione con una splendida rimonta contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, presenti ai Giochi come atlete indipendenti, per 1-6, 6-2, 10-7.