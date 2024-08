Parigi 2024 | Conte ‘Afghanistan tradito da Occidente da Kimia messaggio bellissimo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Ci sono stati anni in cui la nostra presenza in Afghanistan veniva raccontata come fondamentale per la democrazia e la tutela soprattutto delle donne e delle nuove generazioni. Più importante di qualsiasi considerazione geopolitica. Il modo in cui l’hale speranze e i sogni delle donne e dei giovani afghani – perché il conto economico non era più conveniente – ha reso tutto abbastanza chiaro ed è una macchia per tutti noi. Oggi quelle speranze di cambiamento affogano, abbandonate da un giorno all’altro alla visione sorda e reazionaria dei talebani, che hanno trovato autostrade che solcano l?ipocrisia di alcune scelte dell’. Il bellissimodifa male, malissimo”. Lo scrive sui social il leader del M5S Giuseppe, postando un articolo sulla storia dell’atleta afghanaYousofi.