Parigi 2024 Bassetti | La Senna è putrida | rischi seri per gli atleti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – "Far nuotare glinellaha riportato il mondo indietro di 100 anni", così Matteoesprime tutta la sua indignazione per la ripresa delle gare di triathlon alle Olimpiadi didopo che l'atleta belga Claire Michel è stata ricoverata in ospedaleper un'infezione da Escherichia coli. "Louis Pasteur, padre della