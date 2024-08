Parco Nazionale del Vesuvio allo studio nuove misure contro i roghi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Entedelprogettaazioni, da attuare rapidamente, per rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di prevenzione incendi. Mentre continuano le attività di spegnimento e bonifica sulle aree attraversate dal fuoco nella giornata di ieri, l’Enteprogettaazioni, da attuare rapidamente, per rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione