Padova Bortolussi | Resto? Non saprei rispondere ora vedremo strada facendo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un gol per salutare? Stando alle parole del tecnico Andreoletti assolutamente no, visto come l’ha coccolato in conferenza stampa nel post Manuzzi: «Per quanto mi riguarda, è un attaccante che considero indispensabile e ce lo teniamo stretto». Eppure, nonostante queste dichiarazioni, mai