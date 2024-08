Ospedale San Donato installata la seconda nuova Tac di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – A due mesi di distanza, arriva anche laTac all’San. Acquistata con fondi PNRR “Next generation EU", è stata conclusa pochi giorni fa la fase di formazione del personale addetto. Il macchinario, in dotazione all’Unità operativa complessa di Radiologia, è entrato in attività dopo i necessari lavori di collaudo, sostituendo quello precedente. Entrambi i modelli di Tac in funzione al PO di Arezzo garantiscono una velocità più elevata rispetto ai modelli della vecchia, riducendo i tempi di esposizione e un minore impatto di radiazioni ionizzanti. Inoltre è una strumentazione che può vantare il supporto dall’intelligenza artificiale per produrre immagini ad altissima risoluzione.