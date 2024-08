Osimhen l’attaccante BLOCCA il calciomercato del Napoli TENSIONE tra Conte e ADL?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 agosto 2024), la sua cessione è la chiave deldel: AntonioPRESSA per cedere il numero 9 azzurro Situazione abbastanza tesa in casa: Antoniopressa ilper sre il. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico ex Juve sta pressando, e dall’altra De Laurentiis cercando di vendere Victor. La cessione