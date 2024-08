Osimhen il Psg non va oltre gli 80 milioni L’Aston Villa aumenta il pressing su Lukaku Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024), il Psg non vagli 80ilsu: “Simeone-Atalanta, idea last minute. La verità su! Chiesa-Napoli, porta aperta ma l’Inter si muove per prenderlo a zero. Su Brescianini, Gilmour e Neres” In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, interviene Nicolòesperto di mercato: «Simeone è un’idea dell’Atalanta, soprattutto dopo l’infortunio di Scamacca. L’argentino è in uscita dal Napoli e Tony D’Amico lo conosce bene, avendolo avuto al Verona in uno dei suoi anni migliori in carriera. L’affare può scaldarsi nelle prossime ore, ma ad oggi è un’idea.? Dipende tutto da. Se il Napoli non abbassa le pretese, c’è grande distanza. Il Psg non offre più di 80e questa distanza blocca tutto.sta tartassandoe ilsi fa intenso.