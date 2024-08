Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 5 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)DIITALIA(5) TIRO A SEGNO Ore 9.30: finale pistola automatica 25 metri Qualificarsi tra i migliori sei è già un’impresa per Massimo Spinella. In finale però si riparte da zero, può davvero cambiare tutto. I favoriti sono i cinesi Yuehong Li e Winjie Wang, ma l’azzurro a questo punto vuole provare a ballare sino in fondo. Nella gara secca ha già dimostrato in questa stagione di Coppa del Mondo di poter emergere.diMassimo Spinella 35% GINNASTICA ARTISTICA Ore 12.38: finale trave femminileOre 14.23: finale corpo libero femminile In entrambe le finali saranno presenti sia Manila Esposito sia Alice D’Amato. Alla trave le super favorite saranno l’americana Simone Biles e la cinese Yaqin Zhou, ma sappiamo quanto questo attrezzo si presti a cadute e colpi di scena.