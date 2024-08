Olimpiadi Alice D’Amato da urlo | storico oro nella trave VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

L'azzurra Alice D'Amato ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre l'altra azzurra Manila Esposito è bronzo. Argento alla cinese Yaqin Zhou. Solo quinta, fuori dal podio Simone Biles, che durante il suo esercizio ha commesso un errore. "L'oro? Non potrei essere più felice ed orgogliosa, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato. Siamo andate avanti e si è riscattata. Sono fiera di Alice, non vedo l'ora di abbracciarla", afferma dall'Italia la sorella gemella di Alice, Asia, commentando l'oro a Parigi.