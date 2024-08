Olimpiade Parigi sesto il tiratore reggino Spinella Oggi scorpacciata di atletica | Battocletti speranza da podio PROGRAMMA

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 agosto 2024) Decimo giorno delle Olimpiadi di2024 . Dopo aver assegnato 162 medaglie d'oro fino ad, si svolgeranno altre 20 finali e verranno assegnati nuovi titoli in 9 discipline diverse in questa giornata dei Giochi. Tiro a volo Nel tiro a segno, nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile avventura terminata per ilMassimoche si è classificato alposto.