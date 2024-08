Olimpiade Parigi giornata memorabile per l' Italia! Bacosi-Rossetti oro nello skeet Storica doppietta alla trave D' Amato d' oro Esposito bronzo Maratona Italvolley col Giappone è semifinale Sesto il tiratore reggino Spinella PROGRAMMA

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 5 agosto 2024) Decimo giorno delle Olimpiadi di2024 . Dopo aver assegnato 162 medaglie d'oro fino ad oggi, si svolgeranno altre 20 finali e verranno assegnati nuovi titoli in 9 discipline diverse in questadei Giochi. Tiro a volo Arriva il nono oro per l'ai Giochi di, 25esima medaglia complessiva, grazie al tiro a volo: nella finale del mixed team dello, allo Shooting Centre di