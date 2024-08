Nuova Peugeot E-3008 | oltre 50 000 ordini

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) LaE-conquista l’Europa. I numeri parlano chiaro, in soli due mesi dal suo debutto commerciale, laE-ha conquistato50.000. Progettata, sviluppata e prodotta in Francia nello stabilimento di Sochaux del Gruppo Stellantis, il SUv Fastback ha un design audace.E-: motorizzazioniTre varianti per il nuovo e tecnologico SUV