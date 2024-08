Notte di controlli dei carabinieri Una denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Idella Compagnia di Perugia, nel corso dellatra sabato e domenica, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio sulla città e in località Casa del Diavolo in particolare, effettuando posti di verifica lungo le principali arterie. "La proiezione esterna ed il capillare controllo del territorio sono orientati alla prevenzione e alla repressione dei reati e al contrasto di forme di illegalità diffusa", sottolineano dal comando provinciale. L’attività ha permesso di sottoporre a verifica oltre 40 autovetture e 65 persone elevando sanzioni per violazioni al codice della strada, in particolare per guida con il telefono cellulare e guida senza la cintura di sicurezza. Nel corso delle verifiche una donna di 59 anni perugina è statata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.