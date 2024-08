Non sono in una situazione grave Starò meglio Fan rassicurati

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fan in ansia per Raoul Bova: l’attore è stato operato al ginocchio. È stato lui stesso a rivelarlo via social spiegando il motivo della sua assenza al Magna Graecia Film Festival. La star del cinema italiano, infatti, aveva in programma l’intervento ma dopo l’evento in Calabria. A causa di alcuni imprevisti, però, ha dovuto anticipare l’operazione.