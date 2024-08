Non si devono pressare gli atleti dice l' olimpionica Usa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) «Dovete davvero smetterla di chiedere aglicosa succederà dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi». Simone Biles, campionessa della ginnastica a Parigi 2024 con tre ori, si sfoga sui social contro i giornalisti che non smettono di chiedergli del suo futuro ogni volta che vince una medaglia. Il suo post su X non può essere più chiaro: «Godiamoci il momento per cui abbiamo lavorato tutta la vita».