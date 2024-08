Nomine Rai in stallo Matteo Salvini apre | Magari verrà fissato a breve ma il PD rilancia | Ci vuole una nuova riforma della governance

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sembrano essere ancora in alto mare leper il nuovo CdaRai. La maggioranza non avrebbe ancora trovato un’intesa sulla possibilità di procedere all’indicazione del nuovo board del servizio pubblico primapausa estiva. Giorgia Meloni di ritorno dai suoi impegni all’estero dovrebbe prendere in mano la situazione durante o dopo il Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì. “Sui giornali si leggono tante robe,”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti,, a margine del sopralluogo al cantiere delle opere di riqualificazione dell’Autodromo di Monza. Un incontro necessario tra il leaderLega, la premier e Antonio Tajani. Alcuni parlamentari di Forza Italia sussurrano che i tempi ormai “non siano più sufficienti” per il voto prima in Parlamento e poi in Vigilanza.