Morto mentre fa il bagno nella piscina di casa

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tragedia a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un uomo di 64 anni èdomenica 4 agosto, nel pomeriggio,stava facendo ildi. È successo in via Massimo d'Azeglio, intorno alle 16.30.fa ildia Busto Arsizio