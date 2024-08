Mo | Smotrich ‘sarebbe giustificato far morire di fame 2 milioni di abitanti di Gaza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tel Aviv, 5 ago. (Adnkronos) – Bloccare gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sarebbe “e morale”, anche se ciò causasse la morte didi 2di civili. Tuttavia, la comunità internazionale non lo permetterebbe. Lo ha detto il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel, affermando: “Stiamo portando aiuti perché non c’è scelta. Non possiamo, nell’attuale realtà globale, gestire una guerra. Nessuno ci lascerà causare la morte didi 2di civili, anche se potrebbe esseree morale, finché i nostri ostaggi non saranno restituiti. Viviamo oggi in una realtà nella quale abbiamo bisogno della legittimità internazionale per questa guerra”.