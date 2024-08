Mo | centinaia ultraortodossi israeliani manifestano davanti centro leva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Tel Aviv, 5 ago. (Adnkronos) – Circa 300 ebrei ortodossi Haredi stanno manifestandoall'ufficio didella base di Tel Hashomer, in Israele, in risposta alla convocazione dei giovaniprevista per la giornata. Lo scrivono i media, aggiungendo che si stanno verificando scontri tra manifestanti estremisti e polizia.La polizia ha bloccato una strada che porta alla comunità Haredi e nella zona si registra una forte congestione del traffico. Circa 600 giovanisono stati convocati all'ufficio di reclutamento per oggi e altri circa 500 per domani, dopo che nelle ultime settimane erano stati inviati loro ordini di reclutamento.