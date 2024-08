Minoranza assente in consiglio a Villaricca presidente Ciccarelli | Mistificato la realtà

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024). “E’ stata mistificata la”, questa la replica deldelcomunale Roccoalle accuse delladi non aver convocato la conferenza dei capigruppo in vista deldi questa mattina.diserta: “Violato regolamento, vigileremo su lavori in area fiera” L'articoloin: “la” Teleclubitalia.