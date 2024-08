Milano | ruba portafoglio ad anziana arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni è stato fermato dalla polizia in via Impastato, a, per furto: avrebbeto il, contenente 200 euro, a un'ottantenne della zona, dopo essere entrato nell'abitazione della donna. Perquisito dagli agenti, l'uomo aveva ancora con sé 120 dei 200 euro sottratti alla vittima. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.