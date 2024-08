Masters 1000 Montreal 2024 | montepremi e prize money con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ile ildeldi, per quanto concerne il torneo maschile della Rogers Cup canadese (6-12 agosto). L’italiano Jannikrappresenta la testa di serie numero 1 dell’evento e difende il titolo sul cemento outdoor nordamericano. Non ci sarà invece lo spagnolo Carlos Alcaraz, così come l’azzurro Lorenzo Musetti, entrambi impegnati alle Olimpiadi di Parigi seppur precedentemente in entry list. Tra gli altri talenti nostrani, di scena Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Darderi e Lorenzo Sonego in tabellone principale. Senza dubbio, si tratta di un torneo rilevante e che garantisce tanti punti utili per scalare il ranking nel circuito maggiore o, come nel caso di, per difendere la propria posizione.